Грузовик с цветами загорелся под Новосибирском

Грузовик с цветами загорелся в Бердске Новосибирской области на ходу поздним вечером в среду, груз существенно пострадал. Видео инцидента появилось в соцсетях ночью.

«Горела газель с цветами. Машина, по словам перевозчика, загорелась на ходу. На место прибыли пожарные. Ценный груз пострадал частично. Цветы в коробках предприниматели перегрузили в другой транспорт и повезли его, по их словам, в Искитим», – написал очевидец ЧП в сообществе «АвтоБердск».

Как уточнило ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы потушить пожар, потребовалось менее получаса. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники.