НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Банде сутенеров вынесли приговор в Омске

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четверо омичей заслушали приговоры за организацию проституции, они вовлекали в преступный бизнес в том числе несовершеннолетних девушек, сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, в 2016-2018 годах 22-летний омич вместе со знакомыми, среди которых была и женщина, вовлекли в занятия проституцией 15 девушек, в том числе несовершеннолетних.

Также банда совершила три разбойных нападения и похищение знакомого одной из девушек «с целью оказания на него психологического воздействия».

Фигуранты дела признали вину частично. Куйбышевский районный суд Омска назначил руководителю банды четыре года строгого режима, одному его сообщнику – 2,4 года общего режима, еще двоим – условные сроки (1,8 года парню и два года девушке).

Еще по теме
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
Открытое горение ликвидировали на складе автозапчастей в Красноярске
Грузовик с цветами загорелся под Новосибирском
Воспитанники интерната под Томском массово заболели псевдотуберкулезом
смотреть все
Омск #ЧП #Криминал
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
США придумали санкции против России по делу Навального
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Должников по налогам предложили освободить от пени
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
Сибирь 04.02.2021 10:23
Тува устранит транспортную тупиковость
Сибирь 04.02.2021 10:03
Открытое горение ликвидировали на складе автозапчастей в Красноярске
Сибирь 04.02.2021 09:50
Грузовик с цветами загорелся под Новосибирском
Сибирь 04.02.2021 09:39
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4002
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3818
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3636
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3262
Обсуждение (0)
Картина дня
США придумали санкции против России по делу Навального
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Должников по налогам предложили освободить от пени
Актуальные темы
Дела Навального
196
Бывший СССР
35
Человек и космос
81
Русские машины
33
Климатические войны
43
Подробности
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...
Sibnet.Ru