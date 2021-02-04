Банде сутенеров вынесли приговор в Омске

Четверо омичей заслушали приговоры за организацию проституции, они вовлекали в преступный бизнес в том числе несовершеннолетних девушек, сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, в 2016-2018 годах 22-летний омич вместе со знакомыми, среди которых была и женщина, вовлекли в занятия проституцией 15 девушек, в том числе несовершеннолетних.

Также банда совершила три разбойных нападения и похищение знакомого одной из девушек «с целью оказания на него психологического воздействия».

Фигуранты дела признали вину частично. Куйбышевский районный суд Омска назначил руководителю банды четыре года строгого режима, одному его сообщнику – 2,4 года общего режима, еще двоим – условные сроки (1,8 года парню и два года девушке).