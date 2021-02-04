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Российские кинематографисты заинтересовали США и Европу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Robert G. Wilson / CC BY-SA 3.0

Западные кинематографисты активно интересуются российскими режиссерами и контентом в целом, рассказал в интервью продюсер Hype Film Илья Стюарт.

По словам Стюарта, западный рынок давно открыл двери российским кинопроизводителям. Главной сложностью в создании совместных проектах — высокая конкуренция.

«На своем опыте могу смело заявить, что в Европе и в США очень активно интересуются российскими режиссерами и контентом в целом, готовы выстраивать длинные отношения именно с продюсерами из России для того, чтобы не разрушать уже сложившиеся тандемы», — сказал Илья Стюарт в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Один из ярких примеров сотрудничества российских и зарубежных кинематографистов — военная драма «Уроки фарси». Над фильмом работали три страны: Россия, Беларусь и Германия. Сюжет развивается в 1942 году в оккупированной Европе. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса, чтобы остаться в живых.

Также недавно стало известно, что российский режиссер Кантемир Балагов будет сниматьдля HBO пилот сериала «Один из нас» по одноименной компьютерной игре вместе с Крэйгом Мэйзином.

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