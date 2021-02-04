Власти решили вывести геолокацию из тайны связи

Минцифры России разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи выводятся данные о местоположении мобильного телефона абонента, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой обязаны обеспечивать операторы связи. Выведение геолокации из тайны связи поможет в поиске пропавших людей, когда «счет идет на часы», считают в ведомстве.

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи», — цитирует ТАСС замглавы Минцифры Олега Иванова.

По его словам, «операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан».



