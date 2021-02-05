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Продюсеры «Последнего героя» назвали пять причин смотреть проект

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТВ-3

Реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» стартует на канале ТВ-3 в субботу, 6 февраля. Накануне премьеры креативные продюсеры шоу Ирина Кульдишова и Рита Брусницина рассказали Sibnet.ru, почему стоит посмотреть новый сезон.

В новом сезоне «Последнего героя» за победу будут бороться два племени. В команде чемпионов — победители и участники предыдущих сезонов реалити, а в команде новичков — обычные зрители, которые попали на проект через кастинг.

Пять причин смотреть новый сезон «Последнего героя»:

  1. «Последний герой» — пример самого настоящего реалити-шоу
  2. В новом сезоне зрители увидят своих фаворитов, за которых голосовали
  3. Яна Троянова в невероятном африканском образе
  4. Много сюрпризов, которые ждут зрителей в сезоне «Чемпионы против новичков»
  5. Первый сезон, который пройдет в Африке

В команду чемпионов попали Надежда Ангарсака, Елена Барткова, Аида Мартиросян, Александр Матвеев, Сергей Одинцов, Дмитрий Павлюк, Елена Петрова, Алексей Полихун. В команде новичков — Эльмира Абдразакова, Данил Апос, Дарья Колпакова, Иван Кузнецов, Александра Маслакова, Дмитрий Петайкин, Роман Никкель, Татьяна Роот.

По словам продюсеров, принципиальное отличие нового сезона от предыдущих в том, что за выживание будут бороться опытные герои и новички. И неизвестно, кому будет проще. Кроме этого, в этом году на острове очень много свободных от отношений участников. А это может привести к развитию романтических отношений на островке, что явно украсит проект.

Африканский сезон «Последнего героя» стартует на ТВ-3 с 6 февраля в 19.00, новые серии будут выходить раз в неделю по субботам.

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smallville

Что за бред в статье? "грандиозный спектакль ради итоговой победы над главным политическим оппонентом"...

Nik3316

чтож это делается Максимка, где санкции из АДА...

лачинов

Опасения обоснованы. Ну так ведь никто не заставляет создавать "... угрозу политическому строю или государству"....

Uynachalnica

Это сочетание в конституции записано! По пропажам скорее всего так и было, по заявлению родственника...
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