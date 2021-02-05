Продюсеры «Последнего героя» назвали пять причин смотреть проект

Реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» стартует на канале ТВ-3 в субботу, 6 февраля. Накануне премьеры креативные продюсеры шоу Ирина Кульдишова и Рита Брусницина рассказали Sibnet.ru, почему стоит посмотреть новый сезон.

В новом сезоне «Последнего героя» за победу будут бороться два племени. В команде чемпионов — победители и участники предыдущих сезонов реалити, а в команде новичков — обычные зрители, которые попали на проект через кастинг.

Пять причин смотреть новый сезон «Последнего героя»:

«Последний герой» — пример самого настоящего реалити-шоу В новом сезоне зрители увидят своих фаворитов, за которых голосовали Яна Троянова в невероятном африканском образе Много сюрпризов, которые ждут зрителей в сезоне «Чемпионы против новичков» Первый сезон, который пройдет в Африке

В команду чемпионов попали Надежда Ангарсака, Елена Барткова, Аида Мартиросян, Александр Матвеев, Сергей Одинцов, Дмитрий Павлюк, Елена Петрова, Алексей Полихун. В команде новичков — Эльмира Абдразакова, Данил Апос, Дарья Колпакова, Иван Кузнецов, Александра Маслакова, Дмитрий Петайкин, Роман Никкель, Татьяна Роот.

По словам продюсеров, принципиальное отличие нового сезона от предыдущих в том, что за выживание будут бороться опытные герои и новички. И неизвестно, кому будет проще. Кроме этого, в этом году на острове очень много свободных от отношений участников. А это может привести к развитию романтических отношений на островке, что явно украсит проект.

Африканский сезон «Последнего героя» стартует на ТВ-3 с 6 февраля в 19.00, новые серии будут выходить раз в неделю по субботам.