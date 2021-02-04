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Пропавшие после обрушения склада в Красноярске пожарные погибли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Трое пожарных, пропавших после обрушения крыши на складе в Красноярске, погибли, сообщил мэр города Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

Градоначальник уточнил, что пожарные погибли, пытаясь спасти работника загоревшегося склада. Мужчина также погиб на пожаре, его тело нашли сотрудники МЧС. Еремин выразил соболезнование родным и близким погибших.

Пожар вспыхнул в здании склада автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина, площадь возгорания составила 3,5 тысяч квадратных метров. После распространения огня произошло обрушение кровли склада по всей площади.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
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