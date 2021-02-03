Россия и США продлили договор СНВ-3

Соглашение между Москвой и Вашингтоном о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) вступило в силу, сообщил МИД РФ на своем сайте.

«3 февраля сего года в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия СНВ-3 от 8 апреля 2010 года»,— говорится в сообщении ведомства.

Договор продлили на пять лет, что является максимальным сроком. Документ оставили без изменений. Подчеркивается, что ключевое значение для достижения договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

На продлении СНВ-3 без изменений настаивала Москва, однако эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа, которая объявила его невыгодным и предложила привлечь к переговорам Китай. Договор истекал 5 февраля 2021 года.

21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на российских условиях. 26 января Путин и Байден провели телефонные переговоры, в которых обсуждался новый договор.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.