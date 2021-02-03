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Впервые испытан 100-гигабитный интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олег Чернов, Sibnet.ru

Компании Nokia и Vodafone успешно испытали новую технологию пассивной оптической сети (PON), которая позволяет обеспечивать скорость до 100 Гбит/с. Это в несколько раз быстрее существующих сетей, доступных пользователям, сообщается на сайте Vodafone.

Испытания проводились в немецкой лаборатории компании Vodafone. Скорости 100 Гбит/с удалось достичь на существующей оптической линии, у которой максимальная пропускная способность составляла 25 Гбит/с. Резкое увеличение скорости связано с особой цифровой обработкой сигналов DSP.

По оценкам разработчиков, если технология DSP будет утверждена для коммерческого использования, ее будет относительно просто масштабировать до максимальных 100 Гбит/с. В результате такие скорости могут быть коммерчески доступны уже после 2025 года.

В рамках испытаний компании также продемонстрировали технологию, которая группирует оптоволоконные модемы для уменьшения задержки в сети и снижения энергопотребления. Такая технология поможет создать масштабируемые сети для борьбы с перегрузками в часы пик.

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