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«Евровидение» изменит привычный формат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Martin Fjellanger / CC BY-SA 4.0

Организаторы «Евровидения» отказались от идеи провести мероприятие в старом формате, об этом сообщает пресс-служба международного песенного конкурса.

«Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — отмечается в сообщении.

Сценарий грядущего конкурса предполагает социальное дистанцирование и соблюдение эпидемиологических требований. Кроме этого, обсуждается трансляция заранее записанных музыкальных номеров вместо живого выступления.

Предполагается, что «Евровидение» состоится, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса. Финал состязания запланирован на 22 мая. В прошлом году конкурс отменили впервые за всю его историю.

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