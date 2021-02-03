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Почему посадили Навального: пять версий заговоров и ошибок

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев колонии. Приговор выглядит предельно нелогичным — ранее к оппозиционеру относились весьма лояльно, даже прощали выезды за границу в статусе условно осужденного. Почему политик утратил «неприкасаемость», а государство пошло на риск конфронтации с международным сообществом и собственными гражданами?

Бритва Хэнлона

Что, если все происходящее с Навальным — череда ошибок государственных чиновников разного ранга? Принцип под названием «Бритва Хэнлона» гласит, что нельзя приписывать злонамеренности тому, что объясняется простой человеческой глупостью. Писатель Виктор Пелевин сформулировал этот принцип еще проще: «миром правит не тайная ложа, а явная лажа».

Такой сценарий объясняет всю непоследовательность властей в деле оппозиционера. Одни властные структуры «жалели» Навального, смягчая ему приговоры и выбивая разрешения на заграничные поездки, а другие применяли жесткие карательные меры по любому подходящему поводу. Бардак на самых разных управленческих уровнях привел к соответствующему результату.

Разрыв с Западом

В России уже несколько веков продолжается борьба между «западниками» и «славянофилами». Одни предлагают копировать западноевропейский путь развития, тогда как другие настаивают на совершенно особой судьбе России, которая предполагает определенную изоляцию от Запада. В этом смысле приговор Навальному может считаться ультимативным оружием изоляционистов.

Почти наверняка дело оппозиционера приведет к очередному резкому похолоданию в отношениях Москвы, Вашингтона и Брюсселя. На подходе новые санкции, уход крупных инвесторов, многие чиновники могут стать невыездными. Отличный плацдарм для построения огороженной от всего остального мира «песочницы» по типу Северной Кореи.

Кремлевский заговор

Решение отправить Навального в колонию в долгосрочной перспективе ослабляет позиции российской власти — Запад получает очередной рычаг постоянного давления на Москву, оппозиционер становится знаменитым политическим заключенным с неплохими перспективами вернуться в большую политику, а Владимир Путин теряет последних европейских союзников.

Странная стратегия может получить логичное объяснение, если пофантазировать, что она используется заговорщиками из числа высокопоставленных чиновников и олигархов для ослабления существующего режима. В таком сценарии любые «плохие» решения увеличивают вероятность социальной напряженности и резкой смены власти.

Спектакль оппозиции

Обострение отношений с Кремлем и постоянные провокации Навального в адрес властей намекают на еще один сценарий происходящего — оппозиционер сам срежиссировал грандиозный спектакль ради итоговой победы над главным политическим оппонентом. Действительно, теперь про Навального заговорили на Западе, его узнаваемость резко выросла.

Громкий процесс с множеством иностранных дипломатов уже сделал из него «российского оппозиционера №1», а заключение окончательно закрепит за Навальным образ политического мученика. Кстати, из колонии политик выйдет летом 2023 года — как раз перед очередными президентскими выборами в России.

Изменник Родины

Власти долгие годы закрывали глаза на оппозиционную деятельность Навального, разрешая ему проводить громкие «расследования», организовывать собственные политические структуры в крупных городах и даже участвовать в выборах мэра Москвы. Что могло резко измениться буквально за несколько месяцев?

Известно, что нынешний президент беспощаден к изменникам — в одном из интервью он назвал предательство самым большим преступлением на Земле. Возможно ли, что Навальный ради эксклюзивного компромата на российских чиновников начал сотрудничать с западными спецслужбами? Такой сценарий легко объясняет его последние злоключения.

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Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Uynachalnica

Ультиматум, это тогда, когда на неисполнение поставленных требований следуют неминуемые действия! А ту...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...
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