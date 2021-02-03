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Веном и Человек-паук встретятся в трейлере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Columbia Pictures; Marvel Entertainment; Laura Ziskin Productions; Sony Pictures Releasing?!

Питер Паркер, он же Человек-паук в исполнении Тома Холланда, встретится с Веномом в исполнении Тома Харди в трейлере второй части «Венома».

Как сообщает портал We Got This Covered, трейлер покажут в ближайшие выходные на Супербоуле Национальной футбольной лиги США. Также уточняется, что два этих персонажа должны появиться в «Морбиусе».

Премьера фильма «Веном 2: Да будет Карнаж» пока запланирована на 25 июня этого года. Однако шансы на это малы, поскольку Sony снова отложила вои крупнейшие премьеры. Например, «Охотники за привидениями: Загробная жизнь» перенесены на ноябрь.

Ранее сообщалось, что Альфред Молина еще раз сыграет Доктора Осьминога в третьем «Человеке-пауке», премьера которого назначена на декабрь 2021 года. Также СМИ сообщали, что в третьем «Пауке» будут задействованы актеры Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, игравшие Паркера в предыдущих экранизациях комикса.



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Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

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djstanislove

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