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Раскрыта природа загадочного космического маяка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Вычисления десятков тысяч добровольцев позволили установить природу загадочного источника гамма-лучей в космосе — оказалось, что за ним скрывается двойная система, состоящая из пары нейтронных звезд.

Мощное излучение обнаружил гамма-телескоп Fermi, оно получило название PSR J20395617. Ученые долгое время не могли достоверно установить его происхождение, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Чтобы понять природу излучения, исследователи разработали вычислительные методы поиска периодических пульсаций гамма-квантов, и передали алгоритмы участникам гражданского научного проекта Einstein@Home, в который входят десятки тысяч добровольцев.

Дело в том, что для обработки этой информации на одном компьютере потребовалось бы около 500 лет, тогда как использование компьютеров волонтеров позволило получить данные всего за два месяца.

Оказалось, что система J20395617 состоит из быстро вращающейся нейтронной звезды и находящегося на орбите с ней звездного спутника. Пульсар постепенно поглощает звезду, одновременно испуская мощные гамма-лучи, что делает его похожим на космический маяк.

Нейтронные звезды представляют собой компактные остатки взрывов сверхновых. Несмотря на диаметр в несколько десятков километров, такие звезды весят больше, чем Солнце. С Земли излучение пульсара воспринимается, как сигнал с определенной периодичностью.

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