Умная камера Xiaomi научилась распознавать лица

Компания Xiaomi выпустила умную камеру наблюдения Mijia Smart Camera AI Exploration Edition, которая обладает расширенными возможностями по распознаванию людей и домашних животных.

Гаджет оснащен мощным процессором 4T, что расширяет интеллектуальные сценарии его использования. Так, камера успеет самостоятельно распознавать домашних животных и пользователей по лицам, а также автоматически начинать видеозапись.

Xiaomi Mijia Smart Camera имеет двухмоторную конструкцию для поворота и наклона, при этом горизонтальный обзор у нее круговой, а вертикальный составляет 118 градусов. Камеру оснастили 3-мегапиксельным датчиком изображения разрешением 2304x1296 пикселей.

В наличии традиционный ночной режим, а также функция трансляции в реальном времени на выбранное мобильное устройство. Стоимость новинки составляет 60 долларов, устройство уже доступно в фирменных магазинах Xiaomi.