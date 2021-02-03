Серийный Aurus Senat получит «завораживающие» цвета

Премиальный седан Aurus Senat будут выпускать в шести «завораживающих» цветах, сообщил производитель люксовых авто в официальном Instagram.

«Уже этой весной серийная версия Aurus Senat будет представлена в шести завораживающих цветах: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном», — говорится в посте.

Senat укомплектован гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача агрегатов составляет 600 лошадиных сил. Привод — полный.

Частные клиенты получат представительские седаны в мае текущего года.