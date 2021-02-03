Глава РФС объяснил причины неудач российских клубов в еврокубках

Европейский футбол уходит вперед, там практикуют более интенсивный стиль игры, а российские клубы по не соответствуют современным тенденциям, высказался президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА в нынешнем сезоне завершили свои выступления в еврокубках на стадии группового этапа. «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

«Европейский футбол уходит вперед, и даже в лигах, которые не входят в топ-5, мы видим более высокий уровень интенсивности и сопротивления, поэтому там команды лучше готовы к тому, чтобы играть под давлением. И дело не только в количестве спринтов и ускорений, хотя это тоже важно, они еще и быстрее принимают решения, выполняют больше технико-тактических действий. Кроме того, они лучше организованы с точки зрения командных действий», — сказал Дюков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако он решает, что в России есть резервы для исправления проблем — для повышения интенсивности тренировок, роста количества упражнений, воспроизводящих реальные игровые ситуации, дополнительного внимания к организации командных взаимодействий.

«Интенсивный футбол — это не только спринт, но и ускорение, торможение, смена направления движения, высокая плотность как оборонительных, так и атакующих технико-тактических действий, количество передач в единицу времени, скорость передач, скорость продвижения мяча вперед — это все требует в том числе навыка быстрого принятия решения на поле», — отметил глава РФС.