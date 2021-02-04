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Мультфильм «Огонек-Огниво» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Российский мультфильм «Огонек-Огниво» режиссера Константина Щекина выходит в прокат 4 февраля. Героев в анимации озвучили Сергей Бурунов, Александр Олешко, Юрий Аскаров и Эдгард Запашный.

В центре сюжета добрый и бедный Гончар. Все меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье.

Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.

Мультфильм нарисован покадрово вручную, практически без применения 3D-технологий. Создатели использовали методы диснеевской и советской классической анимации.

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