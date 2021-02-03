Тело одного мужчины нашли в горящем складе в Красноярске

Тело одного мужчины нашли на горящем складе автозапчастей в Красноярске, предположительно, это сотрудник склада, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сигнал о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» поступил в 06.39 (мск). Силы и средства МЧС России незамедлительно прибыли на место. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, внутри помещений, по словам очевидцев, могли находиться один-два человека. Спустя некоторое время, связь с первым звеном пожарных из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли.

«Позднее тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются», — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по данному факту.