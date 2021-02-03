НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Тело одного мужчины нашли в горящем складе в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Тело одного мужчины нашли на горящем складе автозапчастей в Красноярске, предположительно, это сотрудник склада, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сигнал о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» поступил в 06.39 (мск). Силы и средства МЧС России незамедлительно прибыли на место. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, внутри помещений, по словам очевидцев, могли находиться один-два человека. Спустя некоторое время, связь с первым звеном пожарных из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли.

«Позднее тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются», — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по данному факту.

Еще по теме
Воспитанники интерната под Томском массово заболели псевдотуберкулезом
Убившая беременную подругу на кладбище Улан-Удэ заслушала приговор
Жители «Чистой слободы» в Новосибирске остались без электричества
Трое пожарных пропали при тушении огня на складе автозапчастей
смотреть все
Красноярск #ЧП #Происшествия
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Пентагон допустил возможность ядерной войны с Россией
Должников по налогам предложили освободить от пени
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Подробности
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Воспитанники интерната под Томском массово заболели псевдотуберкулезом
Сибирь 03.02.2021 16:50
Тело одного мужчины нашли в горящем складе в Красноярске
Сибирь 03.02.2021 16:28
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Сибирь 03.02.2021 16:05
Убившая беременную подругу на кладбище Улан-Удэ заслушала приговор
Сибирь 03.02.2021 16:00
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6995
Названы самые страшные компьютерные игры
3688
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3678
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
3624
Обсуждение (0)
Картина дня
Пентагон допустил возможность ядерной войны с Россией
Должников по налогам предложили освободить от пени
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Подробности
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

serioga08

Выдерживает не система, а народ России. Тысячи погромов и войн выдержал народ России, а уж Навальный...

Uynachalnica

Пусть перечитает сказку Три поросенка.

Uynachalnica

Ультиматум, это тогда, когда на неисполнение поставленных требований следуют неминуемые действия! А ту...
Sibnet.Ru