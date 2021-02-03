Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири

Новейший аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» направят на очередной этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Спрут» уже прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Также машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала 40 градусов жары.

«В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири», — приводит РИА Новости слова Оздоева.

По его словам, затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность — подтвердить возможности по авиадесантированию «Спрута» из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Танк должны принять на вооружение ВДВ в 2023 году. В том же году начнутся его серийные поставки. Машина вооруженный артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. «Спрут» развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до 9 километров в час.