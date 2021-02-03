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Должников по налогам предложили освободить от пени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Появилось предложение ввести мораторий на начисление пени за просрочку оплаты налога на имущество физических лиц, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы, сообщила пресс-служба «Справедливой России».

«Законопроект подготовлен для поддержки социально незащищенных граждан. В прошлом году у многих россиян на фоне эпидемии и последовавших за ней экономических катаклизмов резко сократились доходы, огромное количество людей остались без работы, но государство от уплаты налогов их не освободило», — прокомментировал глава партии Сергей Миронов.

По его мнению, пеня в России немаленькая — 1/300 ставки Банка России за каждый день просрочки платежа, и необходимость их выплаты ещё больше усугубит финансовое положение людей, попавших на фоне эпидемии в сложную жизненную ситуацию.

Миронов привел в пример опыт, когда в апреле прошлого года Правительство России своим постановление заморозило их выплату по просроченным коммунальным платежам и взносу на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Мораторий предлагается объявить до 1 сентября 2021 года.

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