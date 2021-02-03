Должников по налогам предложили освободить от пени

Появилось предложение ввести мораторий на начисление пени за просрочку оплаты налога на имущество физических лиц, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы, сообщила пресс-служба «Справедливой России».

«Законопроект подготовлен для поддержки социально незащищенных граждан. В прошлом году у многих россиян на фоне эпидемии и последовавших за ней экономических катаклизмов резко сократились доходы, огромное количество людей остались без работы, но государство от уплаты налогов их не освободило», — прокомментировал глава партии Сергей Миронов.

По его мнению, пеня в России немаленькая — 1/300 ставки Банка России за каждый день просрочки платежа, и необходимость их выплаты ещё больше усугубит финансовое положение людей, попавших на фоне эпидемии в сложную жизненную ситуацию.

Миронов привел в пример опыт, когда в апреле прошлого года Правительство России своим постановление заморозило их выплату по просроченным коммунальным платежам и взносу на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Мораторий предлагается объявить до 1 сентября 2021 года.