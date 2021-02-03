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Жители «Чистой слободы» в Новосибирске остались без электричества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «РЭС»

Жители «Чистой слободы» в Новосибирске остались без электричества почти на сутки, кабельные линии повредила подрядная организация застройщика микрорайона, сообщает пресс-служба компании.

Во вторник в 23.45 из-за «несогласованных с сетевой организацией работ по проколу грунта в микрорайоне «Чистая слобода» произошло повреждение трех кабельных линий (КЛ) 10 кВ».

Это привело к аварийному отключению электроснабжения 16 многоквартирных домов и одного детского сада.

Во время восстановительных работ рабочие выявили дополнительное повреждение еще одной кабельной линии, таким образом, повреждены все питающие линии — и основные, и резервные.

Определен виновник повреждения линий электропередачи — подрядная организация застройщика микрорайона.

Три резервных источников электроснабжения подключили к социально-значимым объектам (детский сад, индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах). Остались отключены дома по улицам Спортивная, 13/1, 15 и улица Титова, 252/2.

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