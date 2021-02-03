Доказано свойство сибирской нефти заживлять раны

Российские ученые доказали способность нефти из Западной Сибири заживлять раны, сообщила в среду пресс-служба Пермского политехнического университета.
«Долгое время в медицинской практике применяли бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе. Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны. Поэтому мы оценили перспективность прямогонных фракций нефти западносибирских месторождений, исследовали ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Легкие нефтепродукты содержат нафтеновые углеводороды и похожи по составу на "черное золото" из Азербайджана», – рассказала представитель вуза Екатерина Баньковская.
Химики получили различные фракции нефти и подтвердили их фармакологическую эффективность. По мнению ученых, препараты на основе нефти можно применять наружно для лечения кожных заболеваний.
Чтобы оценить способность мазей снимать воспаления, ученые наносили композиции на поверхность стопы крыс за 30 минут до моделирования воспаления. Через три часа оценивали показатели торможения отека.
В результате выявились наиболее эффективные фракции нефти. Оказалось, что чем более тяжелые фракции содержат мази и выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции.