НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Доказано свойство сибирской нефти заживлять раны

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Российские ученые доказали способность нефти из Западной Сибири заживлять раны, сообщила в среду пресс-служба Пермского политехнического университета.

«Долгое время в медицинской практике применяли бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе. Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны. Поэтому мы оценили перспективность прямогонных фракций нефти западносибирских месторождений, исследовали ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Легкие нефтепродукты содержат нафтеновые углеводороды и похожи по составу на "черное золото" из Азербайджана», – рассказала представитель вуза Екатерина Баньковская.

Химики получили различные фракции нефти и подтвердили их фармакологическую эффективность. По мнению ученых, препараты на основе нефти можно применять наружно для лечения кожных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые из Красноярска разработали мазь от ожогов с наночастицами

Чтобы оценить способность мазей снимать воспаления, ученые наносили композиции на поверхность стопы крыс за 30 минут до моделирования воспаления. Через три часа оценивали показатели торможения отека.

В результате выявились наиболее эффективные фракции нефти. Оказалось, что чем более тяжелые фракции содержат мази и выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции.

Еще по теме
Квас из топинамбура научились делать на Алтае
Частую смену смартфонов объяснили стыдливостью
Институт катализа СО РАН разработал способ получения водорода
Ученые смоделировали гибель группы Дятлова
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Пентагон допустил возможность ядерной войны с Россией
Должников по налогам предложили освободить от пени
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Подробности
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Воспитанники интерната под Томском массово заболели псевдотуберкулезом
Сибирь 03.02.2021 16:50
Тело одного мужчины нашли в горящем складе в Красноярске
Сибирь 03.02.2021 16:28
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Сибирь 03.02.2021 16:05
Убившая беременную подругу на кладбище Улан-Удэ заслушала приговор
Сибирь 03.02.2021 16:00
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6995
Названы самые страшные компьютерные игры
3688
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3677
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
3624
Обсуждение (0)
Картина дня
Пентагон допустил возможность ядерной войны с Россией
Должников по налогам предложили освободить от пени
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2158
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
71
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

serioga08

Выдерживает не система, а народ России. Тысячи погромов и войн выдержал народ России, а уж Навальный...

Uynachalnica

Пусть перечитает сказку Три поросенка.

Uynachalnica

Ультиматум, это тогда, когда на неисполнение поставленных требований следуют неминуемые действия! А ту...
Sibnet.Ru