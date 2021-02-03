Доказано свойство сибирской нефти заживлять раны

Российские ученые доказали способность нефти из Западной Сибири заживлять раны, сообщила в среду пресс-служба Пермского политехнического университета.

«Долгое время в медицинской практике применяли бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе. Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны. Поэтому мы оценили перспективность прямогонных фракций нефти западносибирских месторождений, исследовали ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Легкие нефтепродукты содержат нафтеновые углеводороды и похожи по составу на "черное золото" из Азербайджана», – рассказала представитель вуза Екатерина Баньковская.

Химики получили различные фракции нефти и подтвердили их фармакологическую эффективность. По мнению ученых, препараты на основе нефти можно применять наружно для лечения кожных заболеваний.

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Чтобы оценить способность мазей снимать воспаления, ученые наносили композиции на поверхность стопы крыс за 30 минут до моделирования воспаления. Через три часа оценивали показатели торможения отека.

В результате выявились наиболее эффективные фракции нефти. Оказалось, что чем более тяжелые фракции содержат мази и выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции.