Трое пожарных пропали при тушении огня на складе автозапчастей

Трое пожарных пропали во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сигнал о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» поступил в 06.39 (мск). Силы и средства МЧС России незамедлительно прибыли на место. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, внутри помещений, по словам очевидцев, могли находиться один-два человека. Для их поиска были сформированы пять звеньев МЧС России по Красноярскому краю.

Спустя некоторое время, связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли.

«В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей утеряна связь с тремя пожарными. Поиски продолжаются. Распространение огня на соседние объекты не допущено», — говорится в сообщении.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске. На место направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заминистра Ильей Денисовым.