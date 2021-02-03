Трое пожарных пропали при тушении огня на складе автозапчастей

Трое пожарных пропали во время тушения пожара на складе
автозапчастей в Красноярске, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Сигнал о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» поступил
в 06.39 (мск). Силы и средства МЧС России незамедлительно прибыли на место.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, внутри помещений, по словам
очевидцев, могли находиться один-два человека.
Спустя некоторое время, связь с первым звеном из трех
человек была потеряна. Произошло обрушение кровли.
«В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей
утеряна связь с тремя пожарными. Поиски продолжаются. Распространение огня на
соседние объекты не допущено», — говорится в сообщении.
Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать
специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе
автозапчастей в Красноярске. На место направлена группа специалистов
центрального аппарата во главе с заминистра Ильей Денисовым.