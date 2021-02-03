«Гоголь-центр» останется без Кирилла Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра», у него истек контракт.

Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Режиссер подтвердил агентству, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но от дальнейших комментариев отказался.

Серебренников возглавлял Московский драматический театр имени Гоголя с 2012 года. На его базе режиссер создал «Гоголь-центр». За это время театр выпустил около шести десятков премьерных спектаклей.

В июне 2020 года Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». По версии следствия, он похитили из бюджета почти 130 миллионов рублей, выделенные Минкультуры на театральный проект «Платформа». Серебренников вину не признал.