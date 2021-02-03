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Более сотни человек брошены на тушение пожара в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске превысила 3 тысячи квадратных метров, возгорание тушат 110 пожарных. По предварительным данным, под завалами может находиться человек, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Склад запчастей загорелся на улице Калинина в Красноярске утром в среду. По предварительным данным, внутри склада может находиться человек.

«Было принято решение о вводе резервной техники. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Объявлен ранг пожара №3. Площадь пожара возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. Развернуто три боевых участка, работаю пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей», – сообщило МЧС.

На месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники. К месту пожара для замера воздуха направлена передвижная экологическая лаборатория.

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