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Брежнева празднует день рождения: пять сексуальных образов певицы

Источник:
Sibnet.ru
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Певица и актриса Вера Брежнева 3 февраля празднует 39-летие. Бывшую солистку «ВИА Гры» не раз признавали самой сексуальной женщиной России, в ее день рождения мы собрали пять самых ярких образов артистки.

Брежнева стала популярной благодаря группе «ВИА Гра», куда попала через кастинг на место солистки Алены Винницкой. В коллективе она пела четыре года, а потом покинула проект и начала сольную карьеру, которая оказалась не менее успешной.

Певицу часто называют секс-символом российской эстрады. В 2007 году Вера была названа самой сексуальной женщиной России по результатам голосования читателей российского издания журнала Maxim.

У Веры Брежневой за плечами два неудавшихся брака. От первого брака у певицы родилась дочь Соня, а во втором появилась дочь Сара. В 2015 году она тайно вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе.

Среди самых популярных песен Брежневой — «Реальная жизнь», «Девочка моя», «Доброе утро», Хороший день». Также знаменитость снялась в нескольких фильмах, среди которых франшиза «Любовь в большом городе».


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serioga08

Выдерживает не система, а народ России. Тысячи погромов и войн выдержал народ России, а уж Навальный...

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Uynachalnica

Пусть перечитает сказку Три поросенка.

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