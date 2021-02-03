Малышева объяснила пользу борща для эрекции

Свекла в борще расширяет сосуды, по своему действию она схожа с «Виагрой», сказала телеведущая и терапевт Елена Малышева в передаче «Жить здорово».

По словам врача-невролога Дмитрия Шубина, свекла содержит соли азотной кислоты. Окись азота прикрепляется к рецепторам сосудов, что позволяет их расширять. Свекла в борще способствует хорошей работе сосудов, расширяя их.

«Это связано не только с нормализацией давления, но и повышением эректильной функции. Именно механизм действия оксида азота на расширение сосудов лежит в основе Виагры», — сказала Малышева.