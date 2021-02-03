Центробанк призвал закрыть программу льготной ипотеки

Банк России призывает к сворачиванию льготной ипотеки под 6,5% — она несет риски, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», —сказала в интервью РИА Новости Данилова.

По ее словам, льготная ипотека потеряла социальный характер, потому что наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Обеспеченные люди используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения», — подчеркнула Данилова.

Льготная ипотека представляет ипотечные кредиты до 6,5%. Программа запущена весной 2020 года и действует до 1 июля 2021 года.