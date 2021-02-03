НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк призвал закрыть программу льготной ипотеки

Источник:
РИА Новости
228 0
Фото: © Sibnet.ru

Банк России призывает к сворачиванию льготной ипотеки под 6,5% — она несет риски, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», —сказала в интервью РИА Новости Данилова.

По ее словам, льготная ипотека потеряла социальный характер, потому что наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Обеспеченные люди используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения», — подчеркнула Данилова.

Льготная ипотека представляет ипотечные кредиты до 6,5%. Программа запущена весной 2020 года и действует до 1 июля 2021 года.

Еще по теме
Сибиряки не оценили дома из соломы
Путин предложил выровнять цены на жилье
Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать жилье
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
Запад потребовал освободить Навального
Космонавт из МКС показал «расплющенную» Луну
Подробности
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Более сотни человек брошены на тушение пожара в Красноярске
Сибирь 03.02.2021 12:54
Едкий дым от пожара на складе автозапчастей накрыл Красноярск. ВИДЕО
Сибирь 03.02.2021 11:39
Строительство «Арены Омск» показали на видео
Сибирь 03.02.2021 10:02
WWF предложил запретить загрязняющую реки золотодобычу на 10 лет
Сибирь 03.02.2021 09:40
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6957
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3643
Названы самые страшные компьютерные игры
3610
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
3547
Обсуждение (0)
Картина дня
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
Запад потребовал освободить Навального
Космонавт из МКС показал «расплющенную» Луну
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Подробности
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

serioga08

Выдерживает не система, а народ России. Тысячи погромов и войн выдержал народ России, а уж Навальный...

ifhbrjd

Так-то правильно - задышит российский производитель. Талоны выдавать, и на массу/объем продукта, а не...

Иркут 69

Молчащее большинство это камень преткновения любых изменений в России. Всё зависит от того, куда качнется...

Uynachalnica

ЦитатаСистеме Путина предсказали испытание на прочность - любая система проходит испытание на прочность,...
Sibnet.Ru