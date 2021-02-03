Instagram добавил функцию восстановления удаленных публикаций

Instagram добавил новую функцию, позволяющую восстановить недавно удаленные публикации, сообщает пресс-служба

«Мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram, — сказано в сообщении.

Stories в Instagram теперь можно будет восстановить в течение суток, все остальные записи будут храниться до 30 дней, уточнила пресс-служба.

Социальная сеть также ввела дополнительные меры, чтобы лишить хакеров возможности взламывать аккаунты и удалять публикации. Для полного удаления той или иной записи сервис теперь будет требовать дополнительную верификацию.