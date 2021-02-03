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Строительство «Арены Омск» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/avangard_inside

Хоккеисты клуба «Авангард» показали на видео в соцсетях процесс строительства новой «Арены Омск», которую возводят к Молодежному чемпионату мира.

«Выглядит эпично – и заметно, как растет наша новая Арена в Омске», – сказано в описании видео, опубликованного в Instagram «Авангарда».

Новая «Арена Омск» станет площадкой проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет с декабря 2022 года по январь 2023 года.

«Арена» будет шестиэтажным зданием площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитанным на 12 тысяч зрителей. Концепция объекта предусматривает двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад.

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