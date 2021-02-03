Никита Ефремова засветился на съемках голливудского фильма «Тетрис»

Российские актеры Никита Ефремов и София Лебедева снялись в биографическом фильме голливудского режиссера Джона Бейрда «Тетрис». Об этом сообщил исполнитель главной роли Тэрон Эджертон.

«Официально: Никита Ефремов и София Лебедева присоединились к Тэрону Эджертону для съемок фильма "Тетрис"», — написал актер в Twitter, подкрепив текст фотографиями со съемок.

OFFICIAL: Nikita Efremov and Sofia Lebedeva has joined Taron Egerton for the #Tetris movie pic.twitter.com/WgwmQ1Kxbp — JUST EGERTON (@justegerton) February 2, 2021

Российские актеры пока не прокомментируют свое участие в голливудском проекте. Фильм Джона Бейрда рассказывает о разработке и выпуске видеоигры «Тетрис». Исполнитель главной роли Эджертон ранее говорил в интервью, что картина будет выдержана в том тоне, в каком выполнен фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

Среди последних киноработ Ефремова — сериалы «Хороший человек» про ангарского маньяка и «Полет», где также снялся его отец Михаил Ефремов. София Лебедева известна благодаря сериалам «Последний министр» и «Бывшие».