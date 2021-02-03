НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

WWF предложил запретить загрязняющую реки золотодобычу на 10 лет

Источник:
Sibnet.ru
167 1
Фото: AntonTulskiy / CC BY-SA 4.0

Всемирный фонд дикой природы (WWF) предложил министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову запретить на десять лет выдачу лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках, ранее не затронутых этим видом деятельности, чтобы спасти воду от загрязнения, сообщается на сайте фонда.

Экологи выявили почти 80 фактов загрязнений рек в нескольких регионах Сибири, больше всего таких случаев в Красноярском крае, в Туве и на Алтае. По данным экологов, пытаясь достичь уровня рентабельности, золотодобывающие предприятия, допускают загрязнение рек взвешенными веществами. Происходит полное разрушение речных долин.

При этом местные жители, которые остаются без возможности вести традиционные промыслы, такие как охота и рыбалка, а иногда и без доступа к чистой воде, не могут повлиять на ситуацию.

«Рост числа случаев загрязнений водоемов связан, по нашему мнению, прежде всего с увеличением числа выданных лицензий на геологическое изучение недр с целью поиска новых месторождений россыпного золота за счет собственных средств пользователей недр. При этом, в соответствии с приказом Минприроды России № 583, данные лицензии выдаются по упрощенной схеме, без проведения аукционов», — сказал директор WWF России Дмитрий Горшков.

Экологи в письме к министру природных ресурсов и экологии России просят вернуть проектную документацию разработки месторождений россыпного золота в список объектов государственной экологической экспертизы, а также — ввести мораторий на разработку месторождений на участках, представляющих ценность для сохранения биологического разнообразия и хозяйственной деятельности местного населения.

Еще по теме
Новосибирск накроет метелями
Ясный день 2 февраля предскажет погоду на весну
Начало февраля в Приангарье будет морозным
Циклон принесет в Новосибирск потепление и снегопады
смотреть все
Жизнь #Гео
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
Запад потребовал освободить Навального
Космонавт из МКС показал «расплющенную» Луну
Подробности
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Строительство «Арены Омск» показали на видео
Сибирь 03.02.2021 10:02
WWF предложил запретить загрязняющую реки золотодобычу на 10 лет
Сибирь 03.02.2021 09:40
Завершено расследование дела Кляйна
Сибирь 03.02.2021 09:39
Названа возможная причина смерти экс-министра сельского хозяйства РФ
Сибирь 02.02.2021 21:19
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6938
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3613
Названы самые страшные компьютерные игры
3569
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
3510
Обсуждение (1)
Картина дня
Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
Запад потребовал освободить Навального
Космонавт из МКС показал «расплющенную» Луну
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2158
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
71
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
Sibnet.Ru