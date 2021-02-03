WWF предложил запретить загрязняющую реки золотодобычу на 10 лет

Всемирный фонд дикой природы (WWF) предложил министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову запретить на десять лет выдачу лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках, ранее не затронутых этим видом деятельности, чтобы спасти воду от загрязнения, сообщается на сайте фонда.

Экологи выявили почти 80 фактов загрязнений рек в нескольких регионах Сибири, больше всего таких случаев в Красноярском крае, в Туве и на Алтае. По данным экологов, пытаясь достичь уровня рентабельности, золотодобывающие предприятия, допускают загрязнение рек взвешенными веществами. Происходит полное разрушение речных долин.

При этом местные жители, которые остаются без возможности вести традиционные промыслы, такие как охота и рыбалка, а иногда и без доступа к чистой воде, не могут повлиять на ситуацию.

«Рост числа случаев загрязнений водоемов связан, по нашему мнению, прежде всего с увеличением числа выданных лицензий на геологическое изучение недр с целью поиска новых месторождений россыпного золота за счет собственных средств пользователей недр. При этом, в соответствии с приказом Минприроды России № 583, данные лицензии выдаются по упрощенной схеме, без проведения аукционов», — сказал директор WWF России Дмитрий Горшков.

Экологи в письме к министру природных ресурсов и экологии России просят вернуть проектную документацию разработки месторождений россыпного золота в список объектов государственной экологической экспертизы, а также — ввести мораторий на разработку месторождений на участках, представляющих ценность для сохранения биологического разнообразия и хозяйственной деятельности местного населения.