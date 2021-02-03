Завершено расследование дела Кляйна

СУ СКР по Томской области завершило расследование уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили его адвокаты.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«Следствие уведомило Ивана Кляйна и его защитников об окончании предварительного следствия по уголовному делу (напомним, что все три возбужденных в отношении Ивана Кляйна уголовных дела соединены в одном производстве), признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения», – написали адвокаты в своем Telegram-канале.

В ближайшее время подозреваемый должен ознакомиться с материалами дела. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта, адвокатам не удалось обжаловать это решение. В СИЗО у Кляйна обострились хронические болезни, ему назначили операцию в НИИ онкологии.