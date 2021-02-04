Премьера сериала «Партизан» состоялась эксклюзивно в Wink

Шведский мини-сериал «Партизан» можно посмотреть эксклюзивно в видеосервисе Wink, он станет доступен для пользователей за семь рублей.

По сюжету главный герой Джонни приезжает в странную общину в шведской глубинке, чтобы стать наемным рабочим. Люди, которые там живут, якобы занимаются выращиванием экологически чистых овощей и фруктов. Только секреты мирных, на первый взгляд, жителей оказываются куда опаснее.

Режиссером выступил Амир Камдин, известный также по рейтинговому сериалу «По высшей воле». Главные роли в «Партизане» сыграли Фарес Фарес, Йохан Рхеборг, Анна Бьёрк, София Каремир. Мини-сериал состоит из пяти эпизодов хронометражем по 45 минут.