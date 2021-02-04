НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Премьера сериала «Партизан» состоялась эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © кадр из видео

Шведский мини-сериал «Партизан» можно посмотреть эксклюзивно в видеосервисе Wink, он станет доступен для пользователей за семь рублей.

По сюжету главный герой Джонни приезжает в странную общину в шведской глубинке, чтобы стать наемным рабочим. Люди, которые там живут, якобы занимаются выращиванием экологически чистых овощей и фруктов. Только секреты мирных, на первый взгляд, жителей оказываются куда опаснее.

Режиссером выступил Амир Камдин, известный также по рейтинговому сериалу «По высшей воле». Главные роли в «Партизане» сыграли Фарес Фарес, Йохан Рхеборг, Анна Бьёрк, София Каремир. Мини-сериал состоит из пяти эпизодов хронометражем по 45 минут.

Еще по теме
Номинированный на «Оскар» фильм «Еще по одной» появился в Wink
Wink покажет бой звезды ММА Конора Макгрегора и Дастина Порье
Wink покажет бой Холлоуэя и Кэттера
Больше сотни российских сериалов в Wink стали бесплатными
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
США придумали санкции против России по делу Навального
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Должников по налогам предложили освободить от пени
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
Сибирь 04.02.2021 10:23
Тува устранит транспортную тупиковость
Сибирь 04.02.2021 10:03
Открытое горение ликвидировали на складе автозапчастей в Красноярске
Сибирь 04.02.2021 09:50
Грузовик с цветами загорелся под Новосибирском
Сибирь 04.02.2021 09:39
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4002
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3818
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3636
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3262
Обсуждение (0)
Картина дня
США придумали санкции против России по делу Навального
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Должников по налогам предложили освободить от пени
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
63
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
33
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
32
Навального почти на три года отправили в колонию
Sibnet.Ru