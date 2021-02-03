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Леди Гага записала альбом с 94-летним Тони Беннеттом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ladygaga, instagram.com/ladygaga

Певица Леди Гага записала музыкальный альбом с легендарным эстрадным певцом Тони Беннеттом, который переживает сложную болезнь.

Новый альбом будет продолжением совместной работы Гаги и Беннетта над пластинкой «Cheek to Cheek» («Щека к щеке») вышедшей в 2014 году, сообщает Variety. Релиз нового альбома запланирован на весну 2021 года.

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Во время работы над новым альбомом в 2018 году у Беннетта уже были явные симптомы болезни Альцгеймера, которую диагностировали у него еще в 2016 году. Леди Гага как могла подбадривала коллегу.

Сохранились видеозаписи некоторых рабочих моментов, которыми располагает издание AARP. Судя по ним, Беннетт говорил крайне редко, а иногда казался потерянным и сбитым с толку. Гага понимала, в каком он состоянии, поэтому произносила короткие и простые фразы (именно так эксперты рекомендуют общаться с пациентами с болезнью Альцгеймера).

Первая совместная работа Леди Гаги и Тони Беннетта «Cheek to Cheek» почти сразу после выхода в ноябре 2014 года занял первую строчку в чарте Billboard 200.

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