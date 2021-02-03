Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания

Оппозиционера Алексея Навального должны этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа (ЦФО), когда решение суда о замене условного срока на реальный вступит в силу, сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

«Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний ЦФО», — сказал Зуев «Интерфаксу».

Правозащитник не исключил, что оппозиционер может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но считает, что этот вариант маловероятен.

Во вторник, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В срок зачтен домашний арест — фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.