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Названо место, куда отправят Навального для отбытия наказания

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционера Алексея Навального должны этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа (ЦФО), когда решение суда о замене условного срока на реальный вступит в силу, сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

«Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний ЦФО», — сказал Зуев «Интерфаксу».

Правозащитник не исключил, что оппозиционер может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но считает, что этот вариант маловероятен.

Во вторник, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В срок зачтен домашний арест — фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

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