Запад потребовал освободить Навального

Представители США, Германии, Великобритании и Франции призвали Москву освободить Алексея Навального. Суд ранее отменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» и назначил два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Госдеп США посчитал судебное разбирательство попыткой «подавить политический плюрализм». «Мы повторяем наш призыв к российским властям немедленно и без предварительных условий освободить Навального», — говорится в заявлении ведомства.

Схожее заявление выпустил МИД Великобритании. «Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества»,— говорится в документе.

Приговор также осудил глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. <…> Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден»,— говорится в заявлении министра в Twitter.

Президент Франции назвал решение суда «неприемлемым». «Политические разногласия никогда не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, в том числе демократических свобод, не подлежит обсуждению»,— написал Эммануэль Макрон.

Суд заменил Навальному условный срок на реальный, рассматривая ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний, которая посчитала, что политик фактически скрылся от контроля, не явившись на регистрацию семь раз. Решение пока не вступило в силу, у сторон есть десять дней на обжалование.