Навального отправили в колонию на 2,5 года

Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на реальный в колонии общего режима, следует из онлайн-трансляции заседания. За решеткой оппозиционер проведет 2,5 года с учетом времени, проведенного под домашним арестом.

Навальный выслушал вердикт спокойно, его жена Юлия Навальная заплакала, услышав решение по делу супруга. В своем последнем слове перед оглашением приговора политик назвал судебный процесс «представлением». Решение о замене условного срока пока не вступило в силу, у сторон есть десять дней на обжалование.

Суд рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний, которая посчитала, что условно осужденный политик фактически скрылся от контроля, не явившись на регистрацию семь раз. При этом ФСИН не удавалось связаться с Навальным во время проверочных мероприятий.

Адвокат Навального Вадим Кобзев в ходе процесса отмечал, что Навальный не может быть признан скрывающимся от контроля, поскольку находился на лечении в Берлине, его местонахождение было прекрасно известно, а инспекция получала справки о состоянии здоровья политика. Согласно справке из клиники «Шарите», Навальный завершил курс лечения только 15 января.

Сам Навальный заявил, что процесс незаконен, поскольку его пытаются посадить по делу, признанному Европейским судом по правам человека не соответствующим правовым нормам. Политику постановили выплатить компенсацию, российское правительство уже выдало эти деньги Навальному, признав решение.

В чем обвинили Навального

Навальный в 2014 году получил условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше». Ему вменяли совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, Навальный вместе с братом Олегом убедил частную компанию заключить невыгодный контракт.

Испытательный срок, назначенный политику, должен был завершиться 30 декабря 2020 года. За несколько дней до этого ФСИН объявила его в розыск, так как он не посещал ведомство для обязательной регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц, как предписано для условно осужденных.

Сразу после возвращения в Россию из Германии Навального задержали, на следующий день суд отправил его под арест на 30 суток в качестве меры пресечения. До рассмотрения ходатайства ФСИН политика держали в СИЗО «Матросская тишина».