Российские артисты готовятся возобновить гастроли

Расписание гастрольных туров по России и ближнему зарубежью появилось на сайтах отечественных артистов. Поклонники смогут ходить на концерты уже с конца февраля.

Из-за пандемии концертная и гастрольная деятельность артистов приостановилась почти на год. Сначала массовые мероприятия, в числе которых концерты, были совсем запрещены. Затем ограничения в некоторых регионах были смягчены — артистам разрешили проводить шоу с заполняемостью зала до 50%.

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При таком раскладе не все звезды были готовы выступать. Например, певица Лолита Милявская говорила, что при таком количестве зрителей нет никакой окупаемости. По ее словам, от общего гонорара за концерт 15-30% уходит на аренду зала, 10% на звук и свет, еще 10% — распространители билетов.

Все-таки многие артисты готовы работать уже с весны. Например, у Полины Гагариной запланированы гастроли с конца февраля. По данным на ее официальном сайте, 25 и 28 она выступит в Рязани и Твери, а 30 апреля — в Екатеринбурге.

Дима Билан планирует дать концерт 25 марта в Воронеже, а в апреле посетить города Сибири и Дальнего Востока. Король поп-музыки Филипп Киркоров сразу после пандемии выступит в Кремлевском дворце Москвы, шоу запланированы на 3 и 4 марта. А затем он отправится в Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород, Смоленск, Санкт-Петербург, Кемерово.

Григорий Лепс сначала отправится в маленькие города: 27 февраля выступит в Сергиеве Посаде, 28 — в Люберцах, 2 марта — в Реутове. А вот группа «Мумий Тролль» не спешит с возвращением на сцену, их ближайший концерт состоится в Ростове-на-Дону 28 мая.