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Путин раскритиковал «поплевывающие» соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Социальные сети нередко гонятся за прибылью любой ценой, не обращая внимания на ущерб для пользователей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

«Эти платформы — прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен», — цитирует Путина сайт Кремля.

Во время онлайн-встречи учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко попросил оградить детей от «вредоносного контента» в социальных сетях. Путин отметил, что педагог затронул «очень тонкую и важную тему».

По словам российского лидера, сейчас много источников информации с яркой подачей и умелым продвижением, но содержание такой информации может быть фальшивым, поэтому для учителей многократно возросла конкуренция.

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