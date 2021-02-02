«Черная пантера» станет сериалом

Студия Disney продлила на пять лет соглашение с режиссером фильма «Черная пантера», новая в том числе предусматривает создание сериала про таинственную страну Ваканду.

Как сообщает портал Deadline, в сделку входит и создание полнометражного продолжения оскороносного фильма.

«В «Черной пантере» Райан воплотил в жизнь революционную историю и знаковых персонажей, создав переломный момент в культуре. Мы очень рады укреплению наших отношений и с нетерпением ждем возможности рассказать больше замечательных историй с Райаном и его командой», – цитирует издание исполнительного председателя правления корпорации Боба Айгера.

Фильм «Черная пантера» собрал в мировом прокате свыше 1,3 миллиарда долларов. Это максимальный показатель для картины режиссера афроамериканского происхождения. Это также первая картина о супергероях, получившая премию «Оскар» за лучший фильм.

Главный герой «Пантеры» Чедвик Боузман умер в прошлом году от рака. Создатели уже заявили, что не намерены брать другого актера на эту роль.