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Названа возможная причина смерти экс-министра сельского хозяйства РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

По предварительным данным, экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук, погибший накануне в Алтайском крае, отравился угарным газом, сообщает СКР региона.

«По данным следствия, вечером 01 февраля 2021 года родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный, Первомайского района. Предварительная причина смерти отравление угарным газом», – сказано в сообщении ведомства.

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Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александр Назарчук – уроженец Романовского района Алтайского края. В августе 2021 года ему бы исполнилось 82 года.

В октябре 1994 года Александр Назарчук был назначен Министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. В 1996 году, возвратившись на Алтай, работал председателем Агропромсоюза, был избран депутатом Алтайского краевого Заксобрания, которое затем возглавлял три созыва.

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