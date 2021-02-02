Советники по воспитанию появятся в российских школах

В 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В 2021 году конкурс проведут в десяти пилотных регионах.

Для советников-воспитателей предусмотрена ежемесячная надбавка в 15 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». Люди на этой должности должны будут общаться со школьниками, в том числе о митингах и других политических вопросах.

Источник издания, близкий к администрации президента, пояснил, что вместе с Минпросвещения проект организует созданное указом президента Владимира Путина Российское движение школьников, которое курируется внутриполитическим блоком Кремля.

Предполагается, что советники-воспитатели должны будут знать, чем живут современные школьники, им потребуется понимание актуальной музыки, фильмов, компьютерных игры и мемов. Их главной задачей станет интеграция детей в общественно значимые мероприятия.