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Советники по воспитанию появятся в российских школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В 2021 году конкурс проведут в десяти пилотных регионах.

Для советников-воспитателей предусмотрена ежемесячная надбавка в 15 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». Люди на этой должности должны будут общаться со школьниками, в том числе о митингах и других политических вопросах.

Источник издания, близкий к администрации президента, пояснил, что вместе с Минпросвещения проект организует созданное указом президента Владимира Путина Российское движение школьников, которое курируется внутриполитическим блоком Кремля.

Предполагается, что советники-воспитатели должны будут знать, чем живут современные школьники, им потребуется понимание актуальной музыки, фильмов, компьютерных игры и мемов. Их главной задачей станет интеграция детей в общественно значимые мероприятия.

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