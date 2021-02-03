Прусикин и Таюрская из Little Big станут ведущими «Орла и решки»

Юбилейный сезон трэвел-шоу «Орел и решка» будут вести десять звездных пар, среди которых Илья Прусикин и Соня Таюрская из Little Big, сообщила Sibnet.ru пресс-служба телеканала «Пятница».

Новый сезон «Орла и решки» стартует на телеканале «Пятница» 15 февраля. Выйдет десять выпусков, которые будут вести звездные пары.

Илья Прусикин и Соня Таюрская из Little Big поедут в США, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко отправятся в Мексику, Александр Гудков и Иван Дорн исследуют Португалию, Artik &Asti покажут Коста-Рику.

Также ведущими проекта станут певица Анна Седокова и ведущий Коля Серга, блогер Ян Топлес и актриса Надя Сысоева, артисты Юля Санина и Никита Алексеев (Alekseev), Michelle Andrade и Позитив. Имена еще двух звездных пар будут названы позже.