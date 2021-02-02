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Байден испугался отключения России от SWIFT

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден не пойдет на отключение России от международной платежной системы SWIFT, уверены международные эксперты. Несмотря на угрозы в адрес Москвы в ходе предвыборной риторики, американский лидер уже не рассматривает вариант таких санкций.

Команда Байдена обсуждала отключение России от SWIFT в качестве новых санкций за хакерские атаки группировки Cozy Bear, якобы работающей на российскую Службу внешней разведки. В итоге подобные меры признали неэффективными, пишет издание Bloomberg.

Аналитики отметили, что Россия по объему банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT, поэтому исключение такого серьезного партнера неминуемо подорвет доверие к самой системе.

Кроме этого, отключение Москвы от SWIFT приведет к переходу многих государств на альтернативные системы межгосударственных платежей. Сейчас они уже запущены в Китае и России, указывает издание.

Есть еще один аспект, который учитывает Байден — штаб-квартира SWIFT расположена в Бельгии, поэтому компания подчиняется европейскому законодательству. Если США «продавят» санкции против России, это вызовет новый виток напряженности в отношениях Вашингтона и Брюсселя.

SWIFT — мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. В нее входят порядка 200 государств и более 11 тысяч финансовых организаций. Россия входит в тройку лидеров по объему операций через эту систему.

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