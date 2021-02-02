«Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке

Итальянский клуб «Фиорентина» показал, как российский нападающий Александр Кокорин забил гол на тренировке — видео опубликовано в Twitter.

Кокорин забил после передачи, которую ему пяткой отправил французский полузащитник Франк Рибери.

Бывший форвард «Спартака» перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. В новом клубе Кокорин будет выступать под 91-м номером. Официально условия сделки и личного контракта Кокорина не раскрываются.

По информации журналиста La Gazetta dello Sport Николы Скиры, трансфер российского футболиста обошелся руководству «Фиорентины» порядка 4,5 миллиона евро. «Спорт-Экспресс» сообщил о ежегодной зарплате Кокорина в итальянском клубе в размере 1,7 миллиона евро.