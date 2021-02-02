Россия испытает самый мощный в мире ракетный двигатель

Специалисты «НПО Энергомаш» продолжат испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На днях силовая установка показала тягу свыше 800 тонн при массе около 10 тонн.

В 2021 году планируется провести еще несколько испытаний РД-171МВ, они позволят получить данные о функционировании ракетного двигателя. В частности, намечены тесты в составе ступени ракеты. После них разработчики могут внести доработки в конструкцию.

Для агрегата РД-171МВ создаются 3D-модель и полностью электронная конструкторская документация. Это поможет контролировать производственный процесс на всех этапах, а также позволит повысить качество изделий.

Двигатель планируется использовать в составе первой ступени носителя «Союз-5», которая предусматривает наличие двух ступеней с последовательным расположением. Кроме того, агрегат задействуют в перспективном носителе сверхтяжелого класса.