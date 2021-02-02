Известная фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая объяснила, зачем фигуристки натягивают колготки на коньки — для этого есть несколько причин.

«Это визуально удлиняет ноги. Да, все-таки эстетике здесь место есть. Так что это не миф», — написала Слуцкая в Instagram.

Также натянутые колготки не позволяют шнуркам болтаться и мешать исполнению элементов. Наконец, колготки скрывают повреждения на коньках.

«Ботинки — это рабочие лошадки фигуриста, поэтому за сезон они сильно царапаются и бьются. Чтобы скрыть обшарпанный вид, кто-то их подкрашивает, а кто-то натягивает на них колготки», — поделилась Слуцкая.

В комментариях спросили, что же тогда фигуристки надевают на ноги, когда засовывают их в коньки. Слуцкая ответила, что это может быть тонкий капроновый или хлопчатобумажный носок.