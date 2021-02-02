Бразильское СМИ сняло видео про 80-летнюю конькобежку на Байкале

Издание DW Brasil сняло видео о 80-летней Любови Мореходовой, которая одна живет в отдаленной сибирской деревне и катается по льду Байкала на коньках 1943 года.

«80-летняя россиянка Любовь Мореходова живет в сибирской деревне, где живут только собаки, коровы и куры. Его развлечение — катание на ледяном и мифическом озере Байкал, которое считается самым глубоким на Земле», — говорится в описании к видео на Youtube.

Она жила на хуторе Халы с 50-х годов, и привыкла, что даже до школы в детстве ей было добираться несколько километров. По образованию женщина — инженер-технолог, она долгое время работала на заводе в Иркутске, но на пенсии вернулась на родину.

Женщина живет одна, в населенном пункте нет транспорта. Если пенсионерке нужно куда-то выбраться, она ездит по льду озера на беговых коньках, которые младше ее на два года.

После смерти мужа она сама колет дрова, ухаживает за животными. Несмотря на болезни, уезжать с родного Байкала в город пенсионерка не хочет.