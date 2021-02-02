Лавров заявил об инсценировке инцидента с Навальным

Россия имеет все основания полагать, что инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным был инсценировкой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается дела Навального, то никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину, а если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", то у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило, что он якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия не получило ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.