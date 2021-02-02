НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил об инсценировке инцидента с Навальным

Источник:
РИА Новости
339 3
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия имеет все основания полагать, что инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным был инсценировкой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается дела Навального, то никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину, а если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", то у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило, что он якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия не получило ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще по теме
США пообещали мощную военную помощь Украине
США отвергли свою причастность к протестам в России
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Запад введет санкции для дворца из расследования Навального
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Громкое дело
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
Лавров заявил об инсценировке инцидента с Навальным
Группа Massive Attack объявила Путину ультиматум
Россия испытает самый мощный в мире ракетный двигатель
Рогозин оставит Луну американцам
Подробности
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бразильское СМИ сняло видео про 80-летнюю конькобежку на Байкале
Сибирь 02.02.2021 18:01
Житель Кузбасса развратил более 200 девочек по всей России
Сибирь 02.02.2021 17:25
Новосибирск накроет метелями
Сибирь 02.02.2021 17:22
Мэра Томска Кляйна прооперируют в НИИ онкологии
Сибирь 02.02.2021 17:06
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6790
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3472
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
3284
Названы самые страшные компьютерные игры
3249
Обсуждение (3)
Картина дня
Лавров заявил об инсценировке инцидента с Навальным
Группа Massive Attack объявила Путину ультиматум
Россия испытает самый мощный в мире ракетный двигатель
Рогозин оставит Луну американцам
Актуальные темы
Дела Навального
190
Бывший СССР
34
Человек и космос
79
Русские машины
32
Климатические войны
43
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
Sibnet.Ru