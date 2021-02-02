Житель Кузбасса развратил более 200 девочек по всей России

Житель Анжеро-Судженска два года рассылал интимные фото детям по всей России и требовал от них того же, потерпевшими по делу признали 242 девочки, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 43-летний мужчина в 2016-2018 годах переписывался с девочками, он отправлял им порнографические фото и видео и просил их присылать свои снимки. Его деятельность обнаружили сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Кемеровской области.

Потерпевшими по делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в разных регионах. По результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

Его обвиняют по 192 эпизодам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), а также по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.